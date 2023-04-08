Росавиация рекомендовала авиакомпаниям изменить свои маршруты на Камчатке

Летать в районе вулкана Безымянный на Камчатке крайне небезопасно. Там сейчас плохая видимость., поэтому Росавиация рекомендовала авиакомпаниям изменить свои маршруты. Это касается как внутренних, так и международных рейсов.

Дело в том, что вулкан выбросил столб пепла на высоту в 12 километров. Извержение произошло накануне. Сейчас облако пепла сместилось к юго-востоку от Камчатки. Явлению присвоили максимальный код опасности.

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