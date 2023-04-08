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09:15

Транспорт

Перед Вербным Воскресеньем и Пасхой изменятся маршруты общественного транспорта

Перед Вербным Воскресеньем и Пасхой изменятся маршруты общественного транспорта

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Перед Вербным Воскресеньем и Пасхой изменятся маршруты общественного транспорта. Накануне праздников москвичи массово посещают кладбища, поэтому до них будет ходить больше автобусов. Проще добраться будет до Центрального, Домодедовского, Архенгельского и еще двух городских кладбищ. Некоторые маршруты продлят, другие автобусы будут ездить по ближайшим улицам. Также изменятся места остановок.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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