Оркестр Росгвардии поздравил женщин на станции "Курская"

Транспортный комплекс Москвы подготовил для пассажиров метро праздничные сюрпризы в честь Международного женского дня. На станции "Курская" состоялось выступление Оркестра Центрального округа войск национальной гвардии и флейтового квартета. Артисты поздравили женщин с праздником, а зрители ответили им горячими аплодисментами.

На станции "Мичуринский проспект" для пассажиров выступил детско-юношеский духовой оркестр школы № 1770. Кроме того, популярные исполнители дарили женщинам цветы, создавая атмосферу праздника.

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