Москвичам напомнили об изменения в движении поездов МЦД в эти выходные

В ночное время 8 и 9 марта на Московских центральных диаметрах произойдут изменения в движении поездов. На Ленинградском направлении электрички, следующие "на ипподром" и до Ленинградского вокзала, проследуют без остановок через станции Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

На Казанском направлении частично увеличат интервалы движения поездов, а некоторые составы будут следовать укороченными маршрутами.

Департамент транспорта Москвы рекомендует пассажирам перед поездкой уточнять актуальное расписание в приложениях или на сайтах перевозчиков.

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