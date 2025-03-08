Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 11:30

Транспорт

Москвичам напомнили об изменения в движении поездов МЦД в эти выходные

Москвичам напомнили об изменения в движении поездов МЦД в эти выходные

Москвички могут получить праздничную карту "Тройка"

Жители Москвы требуют решить проблему с парковками такси

Москвичи могут парковаться бесплатно 8 Марта

Новости часа: в Москве стартовал сезонный ремонт дорог

Новости часа: дом по программе реновации построят в Бирюлеве Восточном

Новости часа: дом по реновации появится на Касимовской улице в Москве

Новости часа: город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Москвичам напомнили о новых правилах аренды самокатов в этом сезоне

Московские сервисы кикшеринга подготовили 60 тысяч электросамокатов для нового сезона

В ночное время 8 и 9 марта на Московских центральных диаметрах произойдут изменения в движении поездов. На Ленинградском направлении электрички, следующие "на ипподром" и до Ленинградского вокзала, проследуют без остановок через станции Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

На Казанском направлении частично увеличат интервалы движения поездов, а некоторые составы будут следовать укороченными маршрутами.

Департамент транспорта Москвы рекомендует пассажирам перед поездкой уточнять актуальное расписание в приложениях или на сайтах перевозчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика