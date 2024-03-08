Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число поездок на личном авто по Москве сократилось на 4% по итогам 2023 года. Это информация Сергея Собянина.

По словам специалистов столичного Дептранса, движение на участке Шоссейной улицы будет ограничено с 11 марта до 31 августа.

Также градоначальник заявил, что 13 и 20 апреля в городе пройдут уже ставшими традиционными общегородские субботники.