08 марта, 18:30Транспорт
Новости часа: количество поездок на личных машинах по Москве в 2023 году сократилось на 4%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число поездок на личном авто по Москве сократилось на 4% по итогам 2023 года. Это информация Сергея Собянина.
По словам специалистов столичного Дептранса, движение на участке Шоссейной улицы будет ограничено с 11 марта до 31 августа.
Также градоначальник заявил, что 13 и 20 апреля в городе пройдут уже ставшими традиционными общегородские субботники.