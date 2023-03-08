11:15Транспорт
Пассажиров рейса Ташкент – Москва задержали в самолете на 4 часа после прибытия борта
В аэропорту Внуково пассажиры рейса Ташкент – Москва оказались заперты в самолете. Борт приземлился, но людей не выпускали 4 часа.
По какой причине – непонятно. Якобы из-за погодных условий. В общей сложности внутри находились 210 пассажиров. После долгого ожидания у людей стали сдавать нервы, и даже завязалась драка. Одной девушке стало плохо – ей вызвали медиков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.