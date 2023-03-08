Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Транспорт

Пассажиров рейса Ташкент – Москва задержали в самолете на 4 часа после прибытия борта

Пассажиров рейса Ташкент – Москва задержали в самолете на 4 часа после прибытия борта

"Мой район. Навигатор": в Москве после реконструкции открылся пригородный вокзал Очаково

"Актуальный репортаж": запрещающие проезд самокатов знаки появились в Москве

Дептранс выпустил лимитированные "Тройки" в честь 8 Марта

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Заторы на дорогах столицы достигли 10 баллов

Электросамокаты внесли в правила дорожного движения

Заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов

"Мой район. Навигатор": реконструкция тоннеля на участке Замоскворецкой линии метро

"Мой район. Навигатор": станция Очаково открылась после масштабной реконструкции

В аэропорту Внуково пассажиры рейса Ташкент – Москва оказались заперты в самолете. Борт приземлился, но людей не выпускали 4 часа.

По какой причине – непонятно. Якобы из-за погодных условий. В общей сложности внутри находились 210 пассажиров. После долгого ожидания у людей стали сдавать нервы, и даже завязалась драка. Одной девушке стало плохо – ей вызвали медиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика