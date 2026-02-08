В подмосковных Химках владелец парковки огородил часть дороги

Владелец частной парковки огородил часть дороги в подмосковных Химках. Из-за этого ширина дороги рядом с домом уменьшилась почти в три раза.

Вопрос размещения незаконного ограждения был рассмотрен ранее, заявили в администрации городского округа. Претензию о демонтаже направили владельцу, однако он так и не снес забор добровольно. Теперь администрация пытается добиться исполнения требований через суд.

