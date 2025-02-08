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08 февраля, 13:15

Транспорт

Российские авиаперевозчики прокомментировали задержки из-за высокого атмосферного давления

Российские авиаперевозчики прокомментировали задержки из-за высокого атмосферного давления

Пассажиры десятков рейсов не могут вылететь из Пулково из-за аномально высокого давления

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Из-за высоко атмосферного давления задержаны десятки авиарейсов из Пулкова. Как рассказал официальный представитель авиакомпании "Россия", изменения в расписании полетов коснутся в общей сложности до 10 000 пассажиров.

В свою очередь, генеральный директор авиакомпании "РусЛайн" Андрей Духанин заявил, что перевозчик вынужден отложить некоторые рейсы, так как самолеты марки Bombardier CRJ 100/200 нельзя эксплуатировать в текущих погодных условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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