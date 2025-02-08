Российские авиаперевозчики прокомментировали задержки из-за высокого атмосферного давления

Из-за высоко атмосферного давления задержаны десятки авиарейсов из Пулкова. Как рассказал официальный представитель авиакомпании "Россия", изменения в расписании полетов коснутся в общей сложности до 10 000 пассажиров.

В свою очередь, генеральный директор авиакомпании "РусЛайн" Андрей Духанин заявил, что перевозчик вынужден отложить некоторые рейсы, так как самолеты марки Bombardier CRJ 100/200 нельзя эксплуатировать в текущих погодных условиях.

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