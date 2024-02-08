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08 февраля, 07:15

Транспорт

Ограничения для проезда такси существуют на некоторых выделенках в Москве

Ограничения для проезда такси существуют на некоторых выделенках в Москве

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Ограничения для проезда такси существуют на некоторых выделенках в Москве

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Столичным таксистам ограничивают движение по выделенным для общественного транспорта полосам. Под запрет подпали самые загруженные участки – это примерно 7% всех городских "выделенок".

Такая мера нужна, чтобы автомобили такси, парк которых с 2010 года увеличился в 10 раз, не задерживали автобусы и электробусы.

Эффект от таких ограничений заметен сразу. В частности, общественный транспорт на Ленинском проспекте поехал в два раза быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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