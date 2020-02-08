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08 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Более 4 тыс пассажиров воспользовались Красногвардейским автовокзалом

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 400 тысяч бесплатных поездок совершили пассажиры с начала 2024 года. Сервис доступен в столичном наземном транспорте в течение 90 минут. Для бесплатных пересадок нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

"На 7% снизилось число ДТП с участием такси. При этом общее количество поездок за год выросло на 23 миллиона. Вместе с Госавтоинспекцией мы принимаем меры по предотвращению ДТП. При этом работа системы аналитики КИС "АРТ" позволяет "отсеивать" водителей с недостаточным стажем и недобросовестных работников, которые нарушают ПДД и не проходят медицинские и технические осмотры", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Два PR-проекта столичного Дептранса стали призерами премии RuPoR. Профессиональной премией отмечены информационные кампании "Запуск БКЛ" и выставка "Станция Манеж".

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