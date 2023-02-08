Проходку тоннелей между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" завершили на треть

Проходку тоннелей между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" Троицкой линии московского метро завершили на треть.

Сейчас там работают тоннелепроходческие комплексы "Александра "и "София". Они прошли около 600 метров запланированного пути. Общая протяженность подземной трассы составляет почти два километра.

Кроме того, на станции "Крымская" продолжаются работы по планировке территории строительной площадки, устанавливаются сваи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

