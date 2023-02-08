09:30Транспорт
Стены станции метро "Аэропорт Внуково" облицуют серым гранитом
Метростроители продолжили отделочные работы на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Специалисты облицовывают стены серым гранитом, чтобы потом поместить декоративные панели из алюминия. Похожие панели украсят и потолок.
Отмечается, что монолитные работы еще ведутся рядом с входной зоной, после которых станцию интегрируют к пешеходному переходу, ведущему к аэропорту Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.