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09:30

Транспорт

Стены станции метро "Аэропорт Внуково" облицуют серым гранитом

Стены станции метро "Аэропорт Внуково" облицуют серым гранитом

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Метростроители продолжили отделочные работы на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Специалисты облицовывают стены серым гранитом, чтобы потом поместить декоративные панели из алюминия. Похожие панели украсят и потолок.

Отмечается, что монолитные работы еще ведутся рядом с входной зоной, после которых станцию интегрируют к пешеходному переходу, ведущему к аэропорту Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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