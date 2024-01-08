На станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 запустят вестибюль через улицу Ленина

В 2024 году запустят вестибюль через улицу Ленина на станции Зеленоград-Крюково и еще один – на станции Лианозово. На Белорусском вокзале, где расположены платформы МЦД-1 и МЦД-4, тоже откроют новый выход.

Кроме того, ожидается обновление инфраструктуры на станциях Тестовская и Деловой центр, а также интеграция станции Кутузовская МЦД-4 в систему метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.