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08 января, 14:15

Транспорт

На станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 запустят вестибюль через улицу Ленина

На станции Зеленоград-Крюково МЦД-3 запустят вестибюль через улицу Ленина

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В 2024 году запустят вестибюль через улицу Ленина на станции Зеленоград-Крюково и еще один – на станции Лианозово. На Белорусском вокзале, где расположены платформы МЦД-1 и МЦД-4, тоже откроют новый выход.

Кроме того, ожидается обновление инфраструктуры на станциях Тестовская и Деловой центр, а также интеграция станции Кутузовская МЦД-4 в систему метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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