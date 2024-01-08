Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 9 января

На МЦД-1 со вторника, 9 января, по будням с 22:00 и до 04:30 на Савеловском и Белорусском направлениях поезда начнут курсировать с увеличенными интервалами. Некоторые электрички поедут по укороченным маршрутам, часть остановок отменят.

Кроме того, до 27 января будет действовать новый график движения аэроэкспрессов в Шереметьево. Ограничения связаны со строительством станции "Петровско-Разумовская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.