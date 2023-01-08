Общественный транспорт Москвы работает штатно в условиях мороза

Московский транспорт работает штатно в условиях аномально низких температур. Об этом сообщили в "Мосгортрансе".

Все автобусы, электробусы и трамваи заранее подготовили к работе в холода. Электробусы перевозят московских пассажиров уже пятую зиму подряд и зарекомендовали себя как надежный вид транспорта в любую погоду

Рельсовый транспорт также работает в штатном режиме. Воздушно-тепловые завесы на входах и выходах в метро не пропускают холодный воздух. На станциях и в вестибюлях измеряют температуру дважды в день.

Кроме того, специалисты регулярно проводят проверки всех систем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.