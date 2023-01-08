Кольцевая линия московского метро вернулась к обычному режиму работы

С воскресенья, 8 января, поезда на Кольцевой линии вновь ходят в обычном режиме. В январские каникулы они двигались по очереди только в одном направлении. Наименее загруженное время, когда большинство москвичей уезжает из города или же остается дома, выбрали, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики.

Благодаря новой системе уже с понедельника увеличится частота движения в час пик. А это значит, что появится больше 2,5 тысяч дополнительных мест для пассажиров в каждую сторону. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.