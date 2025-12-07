Новые электробусы вышли на два направления на западе и юго-востоке Москвы

На западе и юго-востоке Москвы запустили новые электробусы на маршрутах С289 и № 443. 12 современных машин будут работать по будням, обеспечивая комфортные поездки к метро, МЦД, поликлиникам и школам.

На северо-востоке столицы реорганизуют шесть участков по программе комплексного развития территорий. В Ярославском и Лосиноостровском районах построят новые дома по программе реновации, а также возведут современную детскую поликлинику с отделением стоматологии.

В рамках проекта "Зима в Москве" организован сбор подарков для участников СВО, детей из новых регионов и бездомных животных. Специальные павильоны будут работать до 28 февраля.

