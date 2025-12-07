Регулярные речные маршруты в Москве перевезли более 3 млн пассажиров

Свыше 3 миллионов поездок совершили москвичи и гости столицы на регулярных речных электрических судах с момента запуска первого маршрута летом 2023 года. Сейчас по Москве-реке курсируют уже три регулярных маршрута, а суда могут использоваться круглый год, включая зимний период, благодаря специальной подготовке.

Согласно транспортной стратегии города до 2030 года количество регулярных речных маршрутов вырастет до семи. По ним будут курсировать порядка 60 круглогодичных электросудов, что позволит охватить регулярным движением практически всю акваторию Москвы-реки и существенно улучшить транспортную связность столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.