Жители нового ЖК в Видном столкнулись с нехваткой парковочных мест

Жители нового жилого комплекса в подмосковном Видном оказались в сложной ситуации из-за катастрофической нехватки парковочных мест. При заселенных домах дворы и проезды оказались заставлены машинами, что создает не только неудобства, но и угрозу безопасности.

На днях к одному из домов не смогла оперативно проехать скорая помощь. В комплексе на 5 000 квартир автовладельцы вынуждены парковаться на тротуарах и газонах. По словам жителей, выезд со двора иногда занимает до часа. Автоюристы напоминают, что за нарушение правил парковки грозят штрафы от 1 500 до 5 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

