07 декабря, 09:15

Транспорт

Новые электробусы вышли на два популярных маршрута в Москве

Москва продолжает обновлять парк городского транспорта. На улицы столицы вышли новые электробусы, которые будут работать на двух популярных маршрутах: С289 на западе и № 443 на юго-востоке города.

Эти линии связывают районы со станциями метро, МЦД, поликлиниками и школами. Электробусы движутся практически бесшумно, а в салонах установлены системы климат-контроля и USB-розетки для зарядки гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоЕгор Бедуля

