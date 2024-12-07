Первый скоростной коридор появится на северо-востоке Москвы. Автобусы и электробусы движутся по выделенке – в крайней левой полосе. Остановки расположены на островках безопасности. Некоторые маршруты, которые уже проходят через Череповецкую улицу, переименованы.

Новые квартиры в ноябре получили около 2 800 участников программы реновации. Больше всего новоселов в восточном округе, в том числе в районе Гольяново.

Сервисом каршеринга в Москве регулярно пользуются 1,7 миллиона человек. Как сообщили в столичном Дептрансе, в среднем на автомобилях аренды совершают 145 тысяч поездок в сутки.

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