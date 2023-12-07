Тематический состав будет курсировать на Сокольнической линии метро до июня 2024 года

На Сокольнической линии столичного метро будет курсировать тематический состав. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематический состав оформили совместно с новой российской интернет-энциклопедией "Рувики". В течение полугода – до июня 2024 года – пассажиры смогут узнать интересные факты из разных областей, а также перейти по QR-кодам и прочитать о них подробнее на сайте энциклопедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.