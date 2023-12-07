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07 декабря, 17:15

Транспорт

Тематический состав будет курсировать на Сокольнической линии метро до июня 2024 года

Тематический состав будет курсировать на Сокольнической линии метро до июня 2024 года

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На Сокольнической линии столичного метро будет курсировать тематический состав. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематический состав оформили совместно с новой российской интернет-энциклопедией "Рувики". В течение полугода – до июня 2024 года – пассажиры смогут узнать интересные факты из разных областей, а также перейти по QR-кодам и прочитать о них подробнее на сайте энциклопедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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