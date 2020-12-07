Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В новой версии приложения "Метро Москвы" полностью переделали главный раздел – личный кабинет пользователя. В приложении теперь удобнее управлять платежными картами, подключать биометрию, "МультиТранспорт" и многое другое.

"В прошлом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина сервис "По пути" пришел в Инновационный центр "Сколково", сделать это позволил перевод его работы на отечественное ПО. С момента запуска "По пути" на территории Центра перевезено уже более 60 тысяч пассажиров. По будням 10 комфортных автобусов доставляют жителей и работников ИЦ до МЦД Сколково и обратно. Автобус также курсирует между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами. Заказать услугу можно через приложение "Московский транспорт", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более трех километров новых выделенных полос заработали в Москве в декабре. Выделенные полосы теперь есть во Внуково, на Цветном бульваре и Душинской улице. Также выделенки сделали на улицах 2-й Машиностроения, Советской Армии и Грекова.