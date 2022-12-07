На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка второго тоннеля

На будущей Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская". Трасса тоннеля пролегает от пересечения улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова до 1-го Силикатного проезда.

Всего на новой линии будет шесть станций. Как сообщил заммэра Андрей Бочкарев, первый тоннель был пройдет два месяца назад, а теперь завершена проходка уже соседнего. Это перегон между станциями "Народное ополчение" и "Звенигородская".

Новая радиальная линия метро длиной свыше 12 километров пойдет от делового центра "Москва Сити" за МКАД, где в районе Рублево-Архангельское возводится крупный жилой район.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.