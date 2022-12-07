Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Транспорт

На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка второго тоннеля

На Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка второго тоннеля

Москвичам показали дорожный трафик в столице 7 декабря

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 110 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Сухаревской площади

Бесплатный провоз лыж, сноубордов и санок в электричках продлили с 7 декабря

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 15 декабря

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

На будущей Рублево-Архангельской линии метро завершилась проходка тоннеля до станции "Звенигородская". Трасса тоннеля пролегает от пересечения улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова до 1-го Силикатного проезда.

Всего на новой линии будет шесть станций. Как сообщил заммэра Андрей Бочкарев, первый тоннель был пройдет два месяца назад, а теперь завершена проходка уже соседнего. Это перегон между станциями "Народное ополчение" и "Звенигородская".

Новая радиальная линия метро длиной свыше 12 километров пойдет от делового центра "Москва Сити" за МКАД, где в районе Рублево-Архангельское возводится крупный жилой район.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметростроительствовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика