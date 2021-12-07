В московских аэропортах начались задержки рейсов из-за непогоды

Из-за снегопада в московских аэропортах уже начались задержки рейсов.

В аэропортах Внуково и Домодедово ведут противообледенительную обработку самолетов и чистят взлетно-посадочные полосы.

Шереметьево пока отправляет самолеты по расписанию.