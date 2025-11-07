Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 14:15

Транспорт

Турецкий паром с туристами вернется из Сочи в пункт отправки за счет оператора

Турецкий паром с туристами вернется из Сочи в пункт отправки за счет оператора

Тематический поезд в честь 80-летия Никиты Михалкова запустили в московском метро

Более 430 кофейных автоматов установили на станциях московского метро

Российские специалисты провели испытания двигателей ПД-8 на защиту от воды

Новости регионов: судно береговой охраны завалилось на бок на пирсе на Камчатке

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 ноября

Новости регионов: ДТП произошло на трассе Магнитогорск – Ира в Башкирии

Новый электробусный маршрут № 990 запустили на юге Москвы

Российские банки стали реже давать кредиты на подержанные автомобили

Схема движения изменится на востоке Москвы с 7 ноября

Турецкий паром с туристами, который второй день стоит на рейде в Сочи, вернется за счет оператора в пункт отправки. В то же время ранее сообщалось, что паром должен в ближайшее время пойти на досмотр. Одна пассажирка сняла видео на палубе и заявила, что судно тронулось, но в каком направлении, непонятно.

Паром, который вышел из Трабзона в Сочи, с четверга, 6 ноября, не может зайти в российский порт. Как сообщили в Сочи, у него нет разрешения заходить на территорию России. Со своей стороны организаторы заявляют, что все необходимые документы оформили. Также сообщалось, что изначально парому не разрешили причалить из-за учений в акватории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика