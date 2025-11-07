Турецкий паром с туристами вернется из Сочи в пункт отправки за счет оператора

Турецкий паром с туристами, который второй день стоит на рейде в Сочи, вернется за счет оператора в пункт отправки. В то же время ранее сообщалось, что паром должен в ближайшее время пойти на досмотр. Одна пассажирка сняла видео на палубе и заявила, что судно тронулось, но в каком направлении, непонятно.

Паром, который вышел из Трабзона в Сочи, с четверга, 6 ноября, не может зайти в российский порт. Как сообщили в Сочи, у него нет разрешения заходить на территорию России. Со своей стороны организаторы заявляют, что все необходимые документы оформили. Также сообщалось, что изначально парому не разрешили причалить из-за учений в акватории.

