В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-Волоколамском путепроводе, на ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

