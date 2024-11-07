Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к консервации судов на зиму. Это те суда, которые в теплое время года задействованы в очистке акватории Москвы-реки, а также судоходной части Яузы. В период навигации они работали каждый день.

За сезон было собрано больше 600 тонн плавающего мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, а со дна рек извлекли около 6,5 тысячи тонн песка и грунта. За зиму суда пройдут техобслуживание и при необходимости на них обновят оборудование.

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