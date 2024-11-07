Трамваи не будут ходить по Бауманской улице 9 и 10 ноября, вместо этого они поедут по измененным маршрутам. Так, № 4 и 50 объединятся в один – от станции метро "Бульвар Рокоссовского", через Богородское, станции "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская" и до "Новослободской".

На маршруте № 37 трамваи будут курсировать от платформы МЦД Новогиреево до Лефортовского моста, а № 43 – от станции МЦК Угрешская через Красноказарменную площадь и "Авиамоторную" до ДК "Компрессор".

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