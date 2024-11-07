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07 ноября, 12:15

Транспорт

Электросуда в Москве прошли более полумиллиона километров

Электросуда в Москве прошли более полумиллиона километров

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Более 516 тысяч километров прошли электросуда по московским маршрутам с момента запуска. Горожане и гости столицы регулярно пользуются самым инновационным видом водного транспорта. Всего же электросуда совершили более 56 тысяч рейсов. Только в октябре на двух маршрутах москвичи проехали 100 тысяч раз.

В тоже время, за безопасностью в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах следят сотрудники 25 поисково-спасательных станций, несмотря на холодную погоду. В ноябре, когда водоемы начинают замерзать неравномерно, спасатели сталкиваются с постоянной необходимостью контролировать толщину льда. Крепкий лед более 20 сантиметров может быстро смениться тонкой коркой, а с наступлением оттепели становится рыхлым и пористым.

В парке "Яуза" для любителей зимних развлечений готовят сразу три площадки. Скоро посетители смогут насладиться зимней сказкой, катанием на коньках и атмосферой праздника на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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