Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В ТиНАО заработают 3 новых маршрута, а в ВАО, СЗАО и Зеленограде 7 маршрутов станут удобнее. Например, новый экспресс-маршрут свяжет метро "Филатов Луг" с Новыми Ватутинками. Транспорт станет подъезжать ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и соцобъектам.

"Сейчас в столице более 60 тысяч навигационных носителей. В этом году мы запустили в работу первые в России цифровые станции городского транспорта. На них разместили более 70 цифровых указателей с возможностью оперативного выведения информации. Также на цифровых станциях представлены стелы с сенсорными экранами, на которых размещена схема метро и карта местности", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

С начала 2024 года пассажиры оплатили через СБП на турникетах и валидаторах более 1 миллиона поездок в городском транспорте. Система работает в метро, на МЦК, в наземном и регулярном речном транспорте.