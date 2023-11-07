Дептранс призвал москвичей не пользоваться мотоциклами до весны

Жителей столицы призвали не пользоваться мотоциклами до весны. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По информации ведомства, мотосезон пора закрывать ради безопасности. Перепады температур, дождь и гололедица провоцируют аварии.

В Дептрансе отметили, что большинство водителей уже сменили транспорт. В октябре в среднем по Москве передвигались больше полутора тысяч мотоциклистов, это почти на 4 тысячи меньше, чем в летние месяцы.

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