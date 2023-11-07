07 ноября, 23:00Транспорт
Дептранс призвал москвичей не пользоваться мотоциклами до весны
Жителей столицы призвали не пользоваться мотоциклами до весны. Об этом сообщает столичный Дептранс.
По информации ведомства, мотосезон пора закрывать ради безопасности. Перепады температур, дождь и гололедица провоцируют аварии.
В Дептрансе отметили, что большинство водителей уже сменили транспорт. В октябре в среднем по Москве передвигались больше полутора тысяч мотоциклистов, это почти на 4 тысячи меньше, чем в летние месяцы.
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