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07 ноября, 23:00

Транспорт

Дептранс призвал москвичей не пользоваться мотоциклами до весны

Дептранс призвал москвичей не пользоваться мотоциклами до весны

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Жителей столицы призвали не пользоваться мотоциклами до весны. Об этом сообщает столичный Дептранс.

По информации ведомства, мотосезон пора закрывать ради безопасности. Перепады температур, дождь и гололедица провоцируют аварии.

В Дептрансе отметили, что большинство водителей уже сменили транспорт. В октябре в среднем по Москве передвигались больше полутора тысяч мотоциклистов, это почти на 4 тысячи меньше, чем в летние месяцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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