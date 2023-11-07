Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 16:15

Общество

В Госдуме предложили внести изменения в порядок постановки машин на учет в ГИБДД

В Госдуме предложили внести изменения в порядок постановки машин на учет в ГИБДД

Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в следующем году

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новые поезда "Москва-2020" запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Москвичам рассказали о новой схеме для автовокзалов столицы

Еще 46 электрозарядных станций в рамках проекта "Энергия Москвы" открылось в столице

Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода

Новый парк электробусов откроют в районе Новокосино

В России автовладельцы смогут ставить машину на учет без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. Полис обязательного страхования предлагают исключить из перечня документов, которые необходимы для регистрации транспортного средства.

В Москве показали новый поезд Деда Мороза. Увидеть передвижную резиденцию можно на Киевском вокзале. В субботу, 11 ноября, состав отправится из Великого Устюга по всей России. Маршрут протянется на 32 тысячи километров. Во время своего пути поезд сделает остановки в 80 городах, и на каждой остановке для детей покажут праздничную программу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКсения Чепенкообщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика