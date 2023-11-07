В Госдуме предложили внести изменения в порядок постановки машин на учет в ГИБДД

В России автовладельцы смогут ставить машину на учет без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума. Полис обязательного страхования предлагают исключить из перечня документов, которые необходимы для регистрации транспортного средства.

В Москве показали новый поезд Деда Мороза. Увидеть передвижную резиденцию можно на Киевском вокзале. В субботу, 11 ноября, состав отправится из Великого Устюга по всей России. Маршрут протянется на 32 тысячи километров. Во время своего пути поезд сделает остановки в 80 городах, и на каждой остановке для детей покажут праздничную программу.

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