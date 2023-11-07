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07 ноября, 07:45

Город

Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода

Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода

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Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

Более 100 млн раз проехали пассажиры на электробусах с начала года

Более 100 млн раз проехали пассажиры на электробусах с начала этого года

Более 100 млн раз проехали пассажиры на электробусах с начала года

С начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Пассажиры Московского метро при покупке билета через автомат смогут попросить помощи у кассира. Сделать это можно с помощью QR-кода, который размещен на самих аппаратах.

После сканирования кода к пассажиру подойдет сотрудник. Он поможет пополнить транспортную карту и ответит на другие вопросы.

В Дептрансе также напомнили, что столичное метро предоставляет жителям и гостям столицы широкий выбор способов оплаты проезда в городском транспорте, в том числе пройти через турникет в метро по биометрии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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