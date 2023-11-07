Москвичам рассказали о возможности вызова кассира в метро при помощи QR-кода

Пассажиры Московского метро при покупке билета через автомат смогут попросить помощи у кассира. Сделать это можно с помощью QR-кода, который размещен на самих аппаратах.

После сканирования кода к пассажиру подойдет сотрудник. Он поможет пополнить транспортную карту и ответит на другие вопросы.

В Дептрансе также напомнили, что столичное метро предоставляет жителям и гостям столицы широкий выбор способов оплаты проезда в городском транспорте, в том числе пройти через турникет в метро по биометрии.

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