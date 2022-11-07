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07 ноября, 21:15

Транспорт

Транзит по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей

Транзит по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей

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Транзит по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей. Тариф начнет действовать со 2 января. Но для легковых машин с номерами столицы и области проезд останется бесплатным.

Также бесплатно смогут проезжать городской общественный транспорт, междугородние автобусы и такси. Тестирование системы оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру начнется в декабре. Эта магистраль свяжет районы столицы и области. МСД разгрузит Садовое и Третье кольцо, а также Московскую кольцевую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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