Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров вечером в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. С 4 по 8 ноября поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В Дептрансе попросили пассажиров заранее выбирать маршруты.

Взамен закрытых станций для пассажиров запустили бесплатные автобусы КМ. Также можно пересесть на соседние линии метро – Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую, а также МЦК и БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.