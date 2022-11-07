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Новости

07 ноября, 17:15

Транспорт

Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

МСД станет платным для транзита – Дептранс

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Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров вечером в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. С 4 по 8 ноября поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек". В Дептрансе попросили пассажиров заранее выбирать маршруты.

Взамен закрытых станций для пассажиров запустили бесплатные автобусы КМ. Также можно пересесть на соседние линии метро – Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую, а также МЦК и БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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