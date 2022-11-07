Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытых станций метро на юге Москвы

Новости часа: 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытых станций метро на юге Москвы

Новости часа: стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года

Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Московский скоростной диаметр станет платным для транзита с 2 января 2023 года

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом рассказал Дептранс.

Мобилизованные, прибывшие в Запорожскую область, занимаются доставкой гуманитарной помощи. Об этом сообщили в РИА Новости.

Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП. В городе проверят все дома, где есть балконы такой же конструкции, как и рухнувший на Донской улице.

Читайте также
транспортметрообществопроисшествиярегионывидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика