Новости часа: 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытых станций метро на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 130 автобусов ездят в час пик вдоль закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом рассказал Дептранс.

Мобилизованные, прибывшие в Запорожскую область, занимаются доставкой гуманитарной помощи. Об этом сообщили в РИА Новости.

Управляющая компания временно запретила жильцам дома в Сочи выход на балконы после ЧП. В городе проверят все дома, где есть балконы такой же конструкции, как и рухнувший на Донской улице.