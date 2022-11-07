Новости часа: стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ряд автобусных маршрутов Подмосковья изменят из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию. Он пообещал тщательно расследовать причины произошедшего.