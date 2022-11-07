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Новости

07 ноября, 16:30

В мире

Новости часа: стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей

Новости часа: стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей

Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года

Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Московский скоростной диаметр станет платным для транзита с 2 января 2023 года

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Дептранс рассказал, как изменились маршруты москвичей с закрытием участка оранжевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стоимость проезда по МСД для транзитных автомобилей составит 950 рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ряд автобусных маршрутов Подмосковья изменят из-за закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Президент Южной Кореи возложил вину за трагедию с давкой на полицию. Он пообещал тщательно расследовать причины произошедшего.

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