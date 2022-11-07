Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града". Об обстрелах сообщили местные власти.

Последний теплоход ушел с правого берега Херсона 7 ноября. Жители могут эвакуироваться своими силами. Об этом сообщил замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.