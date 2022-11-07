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Новости

07 ноября, 15:45

Происшествия

Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Новости часа: Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Московский скоростной диаметр станет платным для транзита с 2 января 2023 года

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Дептранс рассказал, как изменились маршруты москвичей с закрытием участка оранжевой линии

Новости часа: в СМИ сообщили о дате возвращения Ксении Собчак в РФ

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из "Града". Об обстрелах сообщили местные власти.

Последний теплоход ушел с правого берега Херсона 7 ноября. Жители могут эвакуироваться своими силами. Об этом сообщил замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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транспортпроисшествиярегионывидеоРоман Карлов
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