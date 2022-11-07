Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Происшествия

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Московский скоростной диаметр станет платным для транзита с 2 января 2023 года

Новости часа: ВС РФ уничтожили два склада вооружения ВСУ в Запорожской области

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

Новости часа: действия Украины делают невозможными контакты Москвы с Киевом – Песков

Дептранс рассказал, как изменились маршруты москвичей с закрытием участка оранжевой линии

Новости часа: в СМИ сообщили о дате возвращения Ксении Собчак в РФ

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии. С 4 по 8 ноября поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек".

Гостиница и два дома повреждены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили власти ДНР.

Москвичи смогут увидеть только финальную стадию полного лунного затмения 8 ноября. Об этом рассказали сотрудники столичного планетария.

Читайте также
транспортметропроисшествиярегионынаукавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика