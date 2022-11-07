Новости часа: Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии. С 4 по 8 ноября поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек".

Гостиница и два дома повреждены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщили власти ДНР.

Москвичи смогут увидеть только финальную стадию полного лунного затмения 8 ноября. Об этом рассказали сотрудники столичного планетария.