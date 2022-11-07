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Транспорт

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

Дептранс предупредил о большом потоке пассажиров на Калужско-Рижской линии

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Москвичей предупредили о большом потоке пассажиров вечером в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро. С 4 по 8 ноября поезда не ходят от "Октябрьской" до "Новых Черемушек".

В телеграм-канале Дептранса попросили пассажиров заранее планировать оптимальный маршрут. Можно воспользоваться компенсационными автобусами или пересесть на соседние линии метро – Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую, а также МЦК и БКЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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