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Транспорт

Более 650 млн руб сэкономили пассажиры столичного метро благодаря акции "Время ранних"

Более 650 млн руб сэкономили пассажиры столичного метро благодаря акции "Время ранних"

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Более 650 миллионов рублей смогли сэкономить пассажиры метро благодаря акции "Время ранних" за два года. Она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги с открытия и до 07:15 или с 08:45 до 09:15.

Скидкой до 50% на проезд вне часа пик в рабочие дни пользовались более 100 тысяч человек ежедневно. Многие специально начали ездить раньше или позже, чтобы платить меньше. Это позволило разгрузить подземку с утра почти на 7%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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