Более 650 млн руб сэкономили пассажиры столичного метро благодаря акции "Время ранних"

Более 650 миллионов рублей смогли сэкономить пассажиры метро благодаря акции "Время ранних" за два года. Она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги с открытия и до 07:15 или с 08:45 до 09:15.

Скидкой до 50% на проезд вне часа пик в рабочие дни пользовались более 100 тысяч человек ежедневно. Многие специально начали ездить раньше или позже, чтобы платить меньше. Это позволило разгрузить подземку с утра почти на 7%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.