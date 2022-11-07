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Число компенсационных автобусов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" увеличат

Число компенсационных автобусов между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" увеличат

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Число компенсационных автобусов, курсирующих между станциями метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки", увеличат. Их будет 130. Автобусы пустили, когда закрыли часть Калужско-Рижской линии. Под ней в данный момент прокладывают тоннель будущей Троицкой линии.

Также для удобства надземного передвижения установили информационные щиты и навигационные стелы. По ним проще ориентироваться, на каких участках изменили движение. Также там появились временные дорожные знаки.

Автобусы КМ будут ездить до 8 ноября. Потом участок подземки вновь откроют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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