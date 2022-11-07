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Новые выделенные полосы появятся на девяти участках улиц Москвы

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках улиц Москвы

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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся еще на девяти участках улиц в Москве. Ввести их обещают с 26 ноября.

По статистике, только одна такая полоса снижает число аварий с городским транспортом на 25%. Всего в Москве функционирует 121 выделенная полоса протяженностью больше 420 километров.

Где появятся новые выделенки? И как изменится скорость движения автобусов и электробусов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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