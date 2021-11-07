С необычного совета началась поездка пассажиров маршрутки в Апрелевке

С необычного совета началось путешествие пассажиров маршрутки в Апрелевке. Не "Пристегните ремни" или "Наденьте маску", а "Кушай кашу". Такой необычный, а главное полезный совет дали пассажирам общественного транспорта в Апрелевке.

Странное, но милое сообщение крутилось в бегущей строке маршрутки № 309, которая следовала от Наро-Фоминска до Саларьево. Очевидцы не растерялись, сняли все на видео и прислали нам.

Водитель автобуса, в котором "шалила" бегущая строка, объяснил пассажирам, что так пошутил его сын. И, кажется, шутка удалась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

