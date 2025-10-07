В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, в 3-м Нижнелихоборском проезде в сторону Валаамской улицы, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

