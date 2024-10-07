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07 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

"Достоевская" станет первой станцией с траволаторами в пешеходном переходе, сообщил Сергей Собянин. Новую станцию Кольцевой линии будут строить фактически вручную из-за плотной городской застройки.

"Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции "Звенигородская" на глубине 23 метров. Далее он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии", – рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Возобновилось строительство трамплина в спортивном комплексе "Воробьевы горы". Крупный спортобъект будет построен за средства города по Адресной инвестиционной программе.

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