Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

"Достоевская" станет первой станцией с траволаторами в пешеходном переходе, сообщил Сергей Собянин. Новую станцию Кольцевой линии будут строить фактически вручную из-за плотной городской застройки.

"Тоннелепроходческий щит "София" начал проходку правого перегонного тоннеля в монтажной камере у станции "Звенигородская" на глубине 23 метров. Далее он пойдет по нисходящей трассе до отметки 38 метров у станции "Шелепиха" Рублево-Архангельской линии", – рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Возобновилось строительство трамплина в спортивном комплексе "Воробьевы горы". Крупный спортобъект будет построен за средства города по Адресной инвестиционной программе.