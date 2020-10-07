Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Специалисты Единого диспетчерского центра обеспечивают бесперебойную работу всего городского рельсового транспорта. Благодаря ЕДЦ график поездов в метро соблюдается на 99,99%, а интервал движения – 90 секунд на основных линиях в час пик. Сотрудники ЕДЦ помогают экономить больше 100 часов времени пассажиров в год.

"В 2019 году Сергей Собянин открыл единый диспетчерский центр метро. Его главная задача – обеспечить стабильные, комфортные и безопасные поездки для пассажиров. Московский ЕДЦ признан на мировом уровне, потому что имеет лучшее техническое оснащение. При его создании мы учитывали опыт транспортных операторов более чем 30 городов мира", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

После открытия "Потапово" местные жители стали добираться до метро в 2,5 раза быстрее. Более 50 тысяч жителей ТиНАО получили метро в пешей доступности от дома.