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07 октября, 09:15

Транспорт

Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта

Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта

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Россия меняет правила для въезда граждан Украины из третьих стран. Теперь лица старше 14 лет, а также дети в сопровождении взрослых украинцев смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта.

Один пропускной пункт – автомобильный – находится в Псковской области. Второй – воздушный – располагается в аэропорту Шереметьево. Новые правила начнут действовать с 16 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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