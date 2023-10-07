Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта

Россия меняет правила для въезда граждан Украины из третьих стран. Теперь лица старше 14 лет, а также дети в сопровождении взрослых украинцев смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта.

Один пропускной пункт – автомобильный – находится в Псковской области. Второй – воздушный – располагается в аэропорту Шереметьево. Новые правила начнут действовать с 16 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.