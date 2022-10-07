07 октября, 22:00Транспорт
"Аэрофлот" возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой 9 октября
В ближайшее воскресенье, 9 октября, "Аэрофлот" возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой. Об этом рассказали в посольстве страны.
А с 3 ноября к двум рейсам в неделю, которые будет выполнять "Аэрофлот", добавятся еще четыре компании Azur Air.
Кроме того, активная работа продолжается и между банками двух стран. Так, власти Шри-Ланки работают над системой с помощью которой российские туристы смогут дистанционно оформлять карты в местном банке, а затем расплачиваться ими на отдыхе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.